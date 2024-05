Un’estate al Museo di Campogalliano

Anche durante l’estate il Museo della Bilancia di Campogalliano propone molte opportunità per gite fuori porta dal sapore originale che mescolano storia e curiosità, scienza e divertimento.

Prosegue la mostra “C’è posta per te!” che, per la prima volta, raccoglie le particolari bilance postali, proponendo ai visitatori una quarantina di bilance (provenienti da depositi museali) per uso postale, lettere o pacchi, che coprono un periodo di oltre 100 anni. I reperti sono esposti per modalità di funzionamento: bilance a bracci uguali e a pendolo, a molla e a sospensione inferiore (Roberval e Béranger), bascule e bilici automatici, Ogni sezione è accompagnata dai pannelli che descrivono il modo di funzionamento dei diversi tipi e offrono alcuni approfondimenti sugli strumenti esposti e sui costruttori che li hanno realizzati. In originale è esposto anche il volume Le arti di Bologna disegnate da Annibale Carracci ed intagliate da Simone Guilini coll’assistenza di Alessandro Algardi…, stampato in Roma per i tipi di Gregorio Roisecco nel 1740. È un pregevolissimo volume donato al museo nel 2003 dalla ditta campogallianese Transmec. Le ottanta stampe all’acquaforte sono tratte da disegni a penna eseguiti dal vero da Annibale Carracci che ha colto personaggi di un’umanità varia, intenti ai loro mestieri nella dimensione quotidiana delle vie e delle piazze bolognesi. Tra gli 80 mestieri è raffigurato anche il Porta Lettere.

Continuano poi le due rassegne consolidate “Domenica al Museo” e “MagicaScienza”. Ogni prima domenica del mese è possibile fruire di ingresso omaggio tutto il giorno e una visita guidata speciale, differente tutti i mesi. Di volta in volta sarà possibile conoscere meglio parte delle collezioni o delle mostre in corso, con particolare attenzione alla storia ed al funzionamento di alcuni degli strumenti di misura esposti. Un modo originale per entrare nella storia della misura e più in generale della scienza e della tecnologia. Nei mesi estivi gli appuntamenti da segnalare sono: Domenica 7/7 “Animali fantastici e bilance curiose”, viaggio tra decorazioni e usi particolari, domenica 4/8 “Una pesa neonato per il Re d’Italia”, un fornitore campogallianese per i Savoia e domenica 1/9 “Truffe e bilance” Inganni e destrezze nel campo della pesatura.

Invece ogni ultima domenica del mese l’appuntamento è con i laboratori di “Magica Scienza”, la rassegna dei giovani scienziati. I ragazzi e le ragazze che sono alla ricerca di attività coinvolgenti, scientifiche e divertenti il Museo fa per voi! In questi incontri è possibile sperimentare, conoscere e divertirsi; ogni volta un tema diverso alla scoperta della scienza sorprendente che ti lascia a bocca aperta. Domenica 28/7 con “La libellula e la bilancia”, alla scoperta del mondo degli insetti, domenica 25/8 sarà la volta di “Sotto pressione!” divertiamoci con la forza dell’aria e domenica 29/9 “Molle ed elastici” Come imparare a costruire un dinamometro.

Il Museo sarà poi attivo anche di sera con visite guidate, giochi e aperture serali straordinarie durante la Fiera di luglio. Ricordiamo che per i campogallianesi l’ingresso è sempre gratuito e i loro ospiti entrano a tariffe agevolate.

Giorni e orari di apertura del museo e informazioni sulla mostra e sulle iniziative speciali si possono sempre consultare sul sito www.museodellabilancia.it