Renga Nek: da venerdì 31 maggio in radio e in digitale il nuovo singolo “Dolcevita”

Sarà in radio e disponibile in digitale da venerdì 31 maggio, “Dolcevita” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di RENGA e NEK, che dà il via alla loro estate 2024 e che da oggi è in pre-save e pre-add (https://forms.sonymusicfans.com/campaign/rgsahajsjuegrfdvsbvta/).

Fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, si viene proiettati subito in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto. Un immaginario preciso, una vera e propria fotografia, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano.

“DOLCEVITA” (testo di F. Camba, D. Coro, D. Mancino) andrà ad arricchire la versione digitale del loro album “RENGANEK”, già contenente dodici brani, tra qui il singolo sanremese “PAZZO DI TE”.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti SOLD OUT all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, RENGA e NEK da giugno (data zero il 19 giugno a Sordevolo – BI) saranno nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia. E a settembre arriveranno nei teatri di Milano, con 4 date al Teatro Arcimboldi, Bologna, con 3 date all’Europauditorium, e Roma, con 2 date all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia.

Tra le date live prodotte e organizzate da Friends & Partners ricordiamo:

02 agosto – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO

29 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.