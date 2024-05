Per celebrare la “Festa della Repubblica” domenica a Carpi cerimonia davanti al Municipio

L’Amministrazione comunale informa che in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, di fronte al Municipio è prevista alle ore 10:00 la deposizione di una corona alle lapidi che ricordano il conferimento della Medaglia d’Argento al valor militare e della Medaglia d’Oro al merito civile al Comune di Carpi.

A seguire i saluti delle Autorità; il corpo bandistico “Città di Carpi” accompagnerà la cerimonia. Le Associazioni combattentistiche e d’arma parteciperanno con i labari e le bandiere.

La cittadinanza è invitata.

Dal 1947, poi per legge dal 1949, il 2 giugno è stato scelto come data simbolica per celebrare la nascita della Repubblica, in quanto il 2 e 3 giugno 1946 si tenne, insieme all’elezione dell’Assemblea costituente, il referendum per scegliere la forma istituzionale dello Stato italiano uscito dalla Seconda guerra mondiale e dal fascismo: l’esito ufficiale della scelta fra monarchia e repubblica fu in realtà comunicato dopo una settimana, e definitivamente proclamato dalla Corte di Cassazione il 18 giugno.