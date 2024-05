Nuoto, Campionati italiani assoluti primaverili lifesaving: Maranello sempre in evidenza

Lo Stadio del Nuoto e il Bagno 7 di Riccione hanno ritrovato le gare con i campionati assoluti primaverili lifesaving e surflifesaving, seguiti a ruota dai tricolori master. Cinque giorni di gare: tra in piscina e due in mare che hanno registrato numerosi record italiani assoluti e di categoria, spiccano di cui due mondiali juniores.

Nella top ten della classifica per società civile e generale vinte entrambe dalla In Sport Rane Rosse troviamo anche Maranello Nuoto. I gialli si sono battuti molto bene e hanno per un attimo sognato.

Maranello Nuoto apre con un’illusione Sofia Ingrami e Arianna Blasi nel line throw chiudono la prova in 13″11 ovvero record italiano assoluto. Peccato che la batteria successiva le ragazze siano state superate da altre due squadre. È stato bello ma è durato poco. Rimane comunque la medaglia di bronzo.

Ottimo Riccardo Bartolacelli in finale giovani e 2° negli ostacoli poi 7° nel percorso misto come anche Nicole Carzacchi 6^ negli ostacoli.

Infine ottima finale A per Martina Dallari 5^ nei 100 torpedo.

3 allenatori, ex atleti, mamme e papà di atleti si sono poi lanciati nel tricolore master. Uno spettacolo che oltre al bronzo del coach Fabrizio Sfondrini (M55), ha invece fatto registrare i titoli di Paolo Pascotto (M70), Massimiliano Curti (M75), Simona Prandini (M45) Marco Martinelli, Sara Leonelli e Francesca Caprara (tutti M25).

Una serie di risultati che hanno permesso ai gialli di classificarsi secondi nella classifica di società al campionato italiano master di Salvamento.