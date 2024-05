Il Ducati Lenovo Team pronto a scendere in pista per l’attesissimo Gran Premio di casa al Mugello

A meno di sette giorni dalla straordinaria vittoria di Francesco Bagnaia e del Ducati Lenovo Team sul Circuito del Montmeló, la squadra ufficiale di Ducati è pronta a scendere in pista per l’attesissimo appuntamento di casa al Mugello. Il Gran Premio d’Italia Brembo, che quest’anno arriva alla sua trentottesima edizione, sarà infatti il primo dei due eventi in programma quest’anno per la MotoGP in Italia e si disputerà domenica 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, con la squadra di Borgo Panigale e le sue Desmosedici GP24 pronte a “vestire” l’Azzurro della Nazionale.

Nelle ultime due edizioni del GP d’Italia, il Campione del Mondo in carica Bagnaia è stato assoluto protagonista, centrando la vittoria sia nel 2022 che nel 2023. In particolare, quello dello scorso anno fu un weekend perfetto per il pilota di Chivasso, che dominò centrando anche la pole position (con nuovo record della pista) e trionfando anche nella gara Sprint del sabato. Enea Bastianini, che lo scorso anno rientrò proprio al Mugello dopo lo stop forzato causato dall’infortunio alla spalla, arriva al settimo appuntamento della stagione 2024 motivato a riscattarsi dopo una domenica difficile a Barcellona.

Oltre a poter contare sull’affetto e il calore di tutti gli appassionati italiani presenti in circuito, i piloti del Ducati Lenovo Team riceveranno anche il supporto dei Ducatisti presenti sulla Tribuna Ducati, alla curva del Correntaio e in Tribuna Centrale. Gli ultimi biglietti per poter tifare i piloti Ducati ed incontrare Bagnaia, Bastianini, Martín e Morbidelli nella giornata di sabato sono disponibili a questo link.