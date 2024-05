Garten, un mese di scultura e spettacoli nel parco di villa Rovere a Correggio

Una galleria a cielo aperto e un mese di eventi in uno dei più affascinanti giardini di Correggio. Da sabato 1 a domenica 23 giugno nel parco di Villa Rovere torna gARTen, la rassegna più fresca dell’estate a base di scultura, cinema e musica dal vivo, tutto rigorosamente en plein air. Una proposta dell’associazione Idee di gomma, affiliata ad Arci, con il patrocinio del Comune di Correggio e il contributo della Regione Emilia Romagna, che per la decima edizione conta 10 appuntamenti tra concerti, proiezioni, spettacoli, workshop, mercatini e cene sotto le stelle.

Si parte sabato 1 e domenica 2 giugno (dalle 11 a mezzanotte) con bazART, il mercatino handmade con una trentina di selezionatissimi banchi di artigiani e creativi, le visite guidate della villa e del parco (ore 11, 16 e 18, prenotazioni sul sito di Idee di gomma o scrivendo a info.ideedigomma@gmail.com), alle 18 i djset a cura di Iniez (sabato) con una selezione musicale variopinta e di Chiara Ugosetti (domenica) con il suo sound elegante e ritmato. Tornano anche i laboratori creativi e del benessere: domenica alle 11.30 Face Yoga con Rubina Cosmesi (iscrizioni: info@rubinacosmesi.com) e alle 16.30 Ghirlanda del cuore, laboratorio di intrecci floreali a cura di FioriRò (338 5795460). Punti ristoro a cura di La Rocca Caffè Degusteria, Biopizza e gastronomia Come a casa. Sabato 1 giugno Garten ospita anche il grande ritorno del concorso Al Busilan, la gara gastronomica con due categorie – professionisti e amatori – per ritrovare e ricordare la mitica ciambella della pasticceria di Sora di Correggio. Dalle 12 alle 14 consegna delle proprie creazioni per farle valutare dalla giuria (iscrizione sul sito di Idee di gomma). Premiazione alle 18.30.

Tra gli scultori protagonisti della rassegna – le cui maestose installazioni nel parco fanno da cornice agli eventi in cartellone – il bergamasco Dario Tironi presenta due opere, The dream catcher, acchiappasogni contemporaneo costituito da un groviglio di cavi e dispositivi elettronici recuperati e manipolati dall’artista, e The ancient plastic society, scultura ricavata dalla manipolazione di paraurti. Lo scultore bresciano Marcello Gobbi espone due creazioni rivestite di silicone: Presenza uno, figura umana silenziosa e senza identità, e Lo stato delle cose, simulazione plastica di un naufragio universale e contemporaneo. Carmine Leta, artista di origini calabresi, con la struttura in ferro Grande Moebius ci proietta verso un utopico ricongiungimento degli opposti, mentre con Oltreuomo, mezza figura maschile alta tre metri, crea un cortocircuito simbolico ed evocativo tra l’uno e il molteplice, l’essere in potenza e l’essere in atto, il pieno e il vuoto. Anche quest’anno non mancheranno le sculture degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Napoli, Urbino, Bologna e Torino con le due new entry di Brera e Firenze. Per avvicinare all’arte contemporanea un pubblico di non addetti ai lavori, gARTen propone una fruizione semplice e “accompagnata” delle opere, grazie ai QR-code e alle visite guidate.

Giovedì 6 giugno (ore 21 apertura cancelli ore 19) è in programma una serata speciale con la sonorizzazione originale Nosferatu: una storia di sangue, anteprima di Idee di Classica, rassegna di lezioni-concerto promossa da Idee di Gomma. Una notte di musica e cinema con Karim Qqru (Zen Circus), Xabier Iriondo (Afterhours, Bunnel) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), che hanno costruito questo concerto-spettacolo disegnando la musica sulla celebre pellicola del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, adattamento non autorizzato del romanzo Dracula di Bram Stoker. Un viaggio onirico emozionante a partire dalle immagini del film, che si mescolano alla personale interpretazione musicale che ognuno dei tre musicisti ha dato alla pellicola.

Il cinema all’aperto Kino in gARTen, in programma ogni mercoledì (ore 21, apertura cancelli ore 19), riparte il 5 giugno con Io sono li di Andrea Segre, pellicola ambientata a Venezia che porta sul grande schermo l’inquietudine e la determinazione di una madre cinese nell’Italia immobile della laguna. Il secondo titolo in cartellone, mercoledì 12 giugno, è Da domani mi alzo tardi, film di Stefano Veneruso sulla vita di Massimo Troisi tratto dal romanzo di Anna Pavignano. Una storia d’amore struggente e immaginaria nella quale riaffiorano inevitabilmente flashback divertenti e dolorosi della vita dei protagonisti. La proiezione sarà preceduta dalla presentazione del libro. Il 19 giugno al cinema sotto le stelle di Villa Rovere arriva Il sole dentro di Paolo Bianchini, che con un doppio piano narrativo racconta le storie parallele di due coppie di ragazzini immersi in due opposti viaggi migratori. Le proiezioni saranno seguite da una chiacchierata con il pubblico insieme all’associazione Cinecomio.

I live domenicali targati PicNic Sound (ore 20.30, apertura cancelli ore 19) avranno come protagonisti alcuni dei più interessanti giovani talenti della musica indipendente nazionale. Il 9 giugno arriva a Correggio Anna Castiglia, che a X-factor ha incantato tutti con la sua dolce sicurezza, maturata grazie a una lunga gavetta sui palchi dei festival nazionali. Domenica 16 giugno, Lumen, al secolo Silvia De Mita, vincitrice del concorso Music Is The Best 2023, porta a Villa Rovere una musica delicata che fa risaltare i suoi brani eterei tra folk ed elettronica. Il 23 giugno il gran finale di gARTen è affidato ad Anna Bassy, cantautrice italo-nigeriana che, a un anno dall’EP di debutto Monsters, torna con Genesis, un nuovo progetto musicale dall’anima black. Un viaggio sonoro dal cuore soul e dal battito R&B, capace di respirare allo stesso tempo pop ed elettronica. Dopo il concerto torna anche la tradizionale tortellata di San Giovanni, per aspettare le ore più tarde sotto i noccioli e raccogliere dalle foglie la rugiada propiziatoria (prenotazione obbligatoria sul sito di Idee di gomma).

gARTen si tiene a Villa Rovere, edificio tardo-ottocentesco di proprietà privata e soggetto al vincolo della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, in un giardino caratterizzato da una passeggiata che si sviluppa tutt’intorno alla caratteristica ghiacciaia situata al centro del parco. Durante gli eventi è allestito un bar per aperitivi e drink in giardino gestito da La Rocca Caffè Degusteria.

L’ingresso agli spettacoli è riservato ai soci Arci. Per tutti gli eventi è possibile prenotare il biglietto e il posto sul sito di idee di gomma, al numero 342 5938990 o scrivendo a info.ideedigomma@gmail.com)