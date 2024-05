Castelnovo Sotto: affrontato in strada a bastonate. Denunciato il presunto aggressore

Sono al vaglio i motivi che avrebbero visto un 44enne colpito a bastonate da un altro uomo. La vittima, recatasi in ospedale per le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di 6 giorni. Il presunto aggressore, fermato ed identificato dai carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto, si presentava con un bastone che portava sotto il braccio della lunghezza di 48,5 cm. A seguito di ulteriori accertamenti, veniva anche trovato in possesso di un coltello a scatto dalla misura totale di 20 cm di cui 9 cm di lama.

Con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, i carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 57enne residente a Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti risale alla sera del 22 maggio scorso quando i Carabinieri della stazione di Castelnovo di Sotto, su input dell’operatore il servizio al 112 allertato da alcuni cittadini, intervenivano nella via XX Settembre poiché era stata segnalata la presenza di un uomo armato di bastone e coltello. Giunti sul posto, i militari, notavano la presenza del personale sanitario del 118 ed un uomo il quale riferiva di essere stato aggredito poco prima da una persona con un bastone ed un coltello. Il presunto aggressore, anch’egli presente sul posto, si presentava con un bastone sotto al braccio sinistro. I militari, dopo aver proceduto all’identificazione, approfondivano i controlli rinvenendo all’interno del marsupio di proprietà del 44enne, un coltello a scatto dalla misura totale di 20 cm di cui 9 cm di lama. I carabinieri procedevano pertanto al sequestro del coltello nonché del bastone della lunghezza di 48,5 cm. La vittima veniva condotta in ospedale per le cure del caso e poi dimessa con una prognosi di 6 giorni.

Alla luce dei fatti i carabinieri acquisivano a carico del 44enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, per la cui ipotesi veniva quindi denunciato.