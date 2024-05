Andrea Scanzi al Michelangelo con il suo monologo dedicato alla Meloni e non solo

Il giornalista, scrittore e opinionista Andrea Scanzi arriva a Modena sul palcoscenico del Teatro Michelangelo, con un tappa del suo ultimo e fortunatissimo tour teatrale.

Lo spettacolo “La sciagura – cronaca di un governo di scappati di casa” è diventato un monologo, dopo essere uscito inizialmente come ultima fatica letteraria di Scanzi in ordine di tempo.

Un teatro tagliente che non rinuncia a strappare anche qualche sincera risata, è quello proposto dall’autore di Arezzo quando si occupa di politica e non del suo primo grande amore che è la musica. “La Sciagura – cronaca di un governo di scappati di casa” non occorre dirlo, parlerà di politica e lo farà con tutta probabilità senza esclusione di colpi.

Una particolarità che lo stesso Scanzi ha spesso raccontato è che l’attualità politica italiana renda di fatto, sempre in aggiornamento la narrazione. Impossibile probabilmente racchiudere in un solo testo di 90 minuti cieca tutte le notizie o le dichiarazioni dei protagonisti della scena politica nazionale che nei suoi spettacoli si “guadagnano” la scena.

Il tour “la Sciagura” è partito con una data zero in provincia di Reggio Emilia il 13 Marzo scorso da Teneto di Gattatico in provincia di Reggio Emilia e ha fatto registrare dei Sold Out praticamente nella quasi totalità delle 21 date presentato sino a qui, compresa quella Modenese al Michelangelo.

Il libro edito da PaperFirst e uscito lo scorso 28 Novembre 2023 è comparso per diverso tempo nella classifica dei libri più venduti della categoria.

Claudio Corrado