A Correggio arriva San Quirino, una comunità in festa

Quattro giorni di festa, tantissimi appuntamenti per ogni fascia di età e per ogni tipo di interesse. Gastronomia, mercatini, dj, live set, esposizioni e addirittura un playground per incontri di basket in perfetto stile street. Ritorna a Correggio uno tra gli appuntamenti più attesi dell’anno: da venerdì 31 maggio a martedì 4 giugno, infatti, la città si vestirà “a festa” per la “Fiera di San Quirino”.

Promossa e organizzata da Comune di Correggio e Pro Loco, grazie all’impegno dei tanti volontari, la fiera animerà il centro cittadino con una miriade di appuntamenti, mostre, spazi culturali ed enogastronomici.

C’è il jazz all’Asioli, ma anche il mercatino dell’ingegno, ci sono tantissime mostre, esposizioni di auto, moto, vespe e biciclette d’epoca. E non mancheranno appuntamenti per i bambini, per i ragazzi e momenti culturali e religiosi.

La fiera di San Quirino è un appuntamento fondamentale per Correggio, che unisce momenti ludici ad altri più culturali, ma soprattutto unisce la comunità intorno al suo centro storico, con spettacoli, intrattenimento, valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici che trovano nella location di Correggio la cornice ideale.

VENERDì 31 MAGGIO

Palazzo dei Principi, Gallerie Espositive Museo Il Correggio|

ore 18 Inaugurazione mostra “NO(MADE)” di Fabrizio Loschi

Palazzo dei Principi, Sala Recordati |

ore 21 Correggio Produce – Omaggio a Umberto Borghi a cura della Società di Studi Storici Relazioni di Giuseppe Adriano Rossi, Gabriele Fabbrici e Valter Pratissoli

Teatro Asioli | ore 21 Correggio Jazz: HAROLD LÓPEZ-NUSSA TRIO ingresso euro 15

Piazza San Quirino | ore 22 Il giardino delle delizie – DJ SET “Sapop”

SABATO 1 GIUGNO

Corso Mazzini, lato Porta Reggio | ore 9 – 23

Piazza dei motori: esposizione di auto d’epoca sportive e da corsa e concessionari auto nuove

Corso Mazzini, lato Porta Modena | ore 9 – 23

Ruote in movimento: tradizioni d’epoca. Esposizioni di biciclette artistiche, moto d’epoca e vespe

Corso Mazzini | ore 9 – 23 Mercatino arte & ingegno

Corso Mazzini, lato Porta Modena | ore 9 – 23

Via dei Sapori: mercatino dei prodotti tipici delle regioni d’Italia, con associazioni di volontariato e attività produttive

Corso Cavour | ore 9 – 22 Campetto al baretto – Correggio Playground 2024 torneo di basket 3×3

ore 18 DJ SET di Davide Bisi

ore 22 La Kattiveria in concerto

Villa Rovere | ore 11 Inaugurazione gARTen, galleria a cielo aperto con opere scultoree, e bazART, mercatino Handmade dei Creativi

ore 18.30 premiazione del concorso “Al Busilan”

Piazzale Carducci | ore 14 – 23 Pista freestyle per bici bmx e skate aperta al pubblico, con obbligo protezioni per i minorenni. Durante la giornata ci saranno dimostrazioni da parte di rider professionisti

Convitto R. Corso | ore 16.30

Inaugurazione mostra “Umane e non umane nature” mostra di opere pittoriche, plastiche e fumetti deI laboratori di ARS 21 Arti Visive, a cura di Mirco Incerti e Alberto OlivierI

Galleria Politeama | ore 17

DJ set in diretta con Mikroradio

ore 21 The big sky in concerto a cura di Comunhella Vintage

Corso Mazzini, civico 35, Cortile Municipio – ore 18 – 20 e 21 – 22

Un petalo di speranza a cura di L’Angolo creativo di Rosy laboratorio musicale per bambini con Luca Torregiani Piazza Garibaldi |

ore 21.30 ABBASHOW the first italian tribute ABBA tribute band

DOMENICA 2 GIUGNO

Corso Mazzini, lato Porta Reggio | ore 9 – 22

Piazza dei motori: esposizione di auto d’epoca sportive e da corsa e concessionari auto nuove

Corso Mazzini, lato Porta Modena | ore 9 – 22

Ruote in movimento: tradizioni d’epoca. Esposizioni di biciclette artistiche, moto d’epoca e vespe

Via Benedetto Cairoli | ore 9 – 22

Mercatino arte & ingegno

Corso Mazzini, lato Porta Modena | ore 9 – 23

Via dei Sapori: mercatino dei prodotti tipici delle regioni d’Italia, con associazioni di volontariato e attività produttive

Corso Cavour | ore 9 – 22 Campetto al baretto – Correggio Playground 2024 torneo di basket 3×3

ore 18 DJ SET di Emsy

Corso Mazzini, civico 35, Cortile Municipio | ore 10.30 – 20

Il Cortile delle Arti esposizione di: appunti fotografici di Tiziano Ghidorsi, Graziano Marani e Nicola Dodi; libri di Giannoccolo, AGU, Cigarini/Sessi, Marani; “Racconti di viaggi” a cura di Agenzia di Viaggi 3D. laboratorio con Emanuele Pantaleoni, in arte AGU e la tecnica del disegno a “tratto continuo”

ore 10.30 – 12.30 e 16.30 – 19.30 L’Attaccabottone con il laboratorio: porta una T-shirt bucata o macchiata a cura del negozio Norma Villa Rovere |

dalle ore 11 gARTen, galleria a cielo aperto con opere scultoree (possibilità di fare visite guidate), e bazART, mercatino Handmade dei Creativi

Via del Correggio | ore 10 – 11.30 e 16 – 17 Giardini Acquatici, laboratorio per bambini dai 4 ai 8 anni su prenotazioni 3336102088 a cura della Libreria Fuori dal Comune

Teatro Asioli | ore 16

Trasversale Festival – Saggio CEPAM 2024 ingresso euro 10 (biglietti c/o Muzikstation – Correggio) Galleria Politeama |

ore 18.30 Andrea Govoni in concerto a cura di Comunhella Vintage Orti di San Francesco |

ore 15 – 19 I viaggi di Giovannino Perdigiorno – installazione ludica a cura di Teatro Pane e Mate un “viaggio di un giorno in dieci mondi” immaginari, tra realtà e fantasia ispirate alla poetica di Gianni Rodari: un percorso interattivo, composto da dieci postazioni esplorabili, grazie a un apposito kit, in piccoli gruppi. Età consigliata: da 3 anni Piazza Garibaldi |

ore 21.30 OMAGGIO ALLA REPUBBLICA CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA “L. ASIOLI”

LUNEDì 3 GIUGNO

Palazzo dei Principi, Cortile interno | ore 21

CENT’ANNI DI SOGNI IN MUSICA concerto di musica classica con repertorio di colonne sonore di cult movie per grandi e piccini ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio a museo@comune.correggio.re.it oppure 0522 691806

MARTEDì 4 GIUGNO

Basilica di S. Quirino | ore 10.30

Messa solenne

ore 18.15 Canto del Vespro lettura della Passione di San Quirino e bacio al braccio del Patrono

Teatro Asioli | ore 20.45 La principessa addormentata a cura di ARS Ventuno direzione: Antonella Panini ingresso: Euro 10 – Euro 6 (ridotto)

Palazzo dei Principi | ore 21 Pinnacolone pinnacolo di beneficenza per Casa Claudia a cura del Circolo XXV Aprile e ProLoco