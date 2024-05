Prosegue a San Felice “Estate nei parchi”

Venerdì 31 maggio, a San Felice sul Panaro prosegue “Estate nei parchi” in via Villa Gardè: dalle 20 funzione religiosa, in seguito si potrà cenare in compagnia con salsiccia, pane, torte, mentre sarà allestito un angolo cocktail. Dalle 21.15 si balla con l’orchestra Giacomo Zanna e con la zumba di Benny. Confermata la formula della manifestazione che da anni anima nei mesi estivi i parchi cittadini con musica, gastronomia e divertimento, creando momenti di aggregazione tra i cittadini.

“Estate nei parchi” continua il 6 giugno a Rivara, il 15 giugno a Confine, il 20 giugno al parco Puviani, il 27 giugno al parco Conad, a cura delle Botteghe di San Felice, il 2 luglio a San Biagio, l’11 luglio al parco Ciro Menotti, il 13 luglio al parco Estense, il 25 luglio al parco di Pavignane. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con associazioni sanfeliciane e volontari dei parchi cittadini.