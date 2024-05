Furto in Municipio a Mirandola: precisazione da parte dell’amministrazione

In merito al furto avvenuto lo scorso fine settimana negli uffici comunali, preme rassicurare che sono già state attuate tutte le misure necessarie ad evitare la sottrazione e la diffusione di dati personali. Innanzitutto non è stata trafugata documentazione cartacea, alcuni documenti sono stati buttati a terra soltanto perché il ladro era alla ricerca di oggetti di valore sulle scrivanie o nei cassetti. Riguardo ai pc portatili ed ai cellulari mancanti, va sottolineato che l’attuale sistema di lavoro prevede non più il salvataggio dei dati in locale, vale a dire nella memoria del singolo computer, ma su server esterni, raggiungibili tramite la rete Internet.

Si è dunque prontamente provveduto a disattivare il dominio associato ai pc rubati, così da evitare la possibilità di collegamento alle banche dati dell’Ente e la sottrazione delle informazioni in essi contenuti, compresi i dati dei cittadini. Inoltre si sta provvedendo, a termini di legge, ad effettuare la dovuta segnalazione al Garante per la privacy. Tutti i codici identificativi dei dispositivi rubati sono stati comunicati alle Forze dell’Ordine, in quanto certamente utili alla loro identificazione, ai fini delle indagini in corso.