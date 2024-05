Elenco di chiusure programmate sulla A1, sulla A13 e sulla A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1, verso Milano. In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi proviene da Verona (A22) ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano e seguire l’itinerario sopra indicato.

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS724 Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, SS12, strada Gherbella, SP623 via Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

****

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 a Bologna Interporto.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di questa sera, martedì 28, alle 6:00 di mercoledì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.

Si ricorda che, sul Raccordo di Casalecchio, l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio verso Ancona è chiusa in modalità continuativa, per consentire le attività conclusive previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Bologna Casalecchio.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Si ricorda che, sul Raccordo di Casalecchio, la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona in modalità continuativa, per consentire le attività conclusive previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Bologna Casalecchio; la stazione di Bologna Casalecchio potrà essere utilizzata in entrata verso la A1.

La chiusura dell’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale comporterà l’installazione di una segnaletica di uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per deviare il traffico proveniente dalla Tangenziale sulla SS9 via Emilia verso Modena e la chiusura dei due rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

I veicoli diretti in A1 Milano-Napoli potranno utilizzare le stazioni di Valsamoggia, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Per consentire lavori di pavimentazione, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e la stazione di Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano. In ulteriore alternativa, si potrà uscire in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna ed entrare in A14 Bologna-Taranto attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

****

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 maggio, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale, sulla Tangenziale, o lo svincolo SS9 via Emilia sul Ramo Verde.