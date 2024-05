Alla vista dei carabinieri, tenta di disfarsi dell’hashish. 29enne denunciato a Reggio Emilia

Stazionava lungo via Roma a Reggio Emilia, all’altezza del distributore automatico “Open Shop” quando è stato avvicinato dai carabinieri della sezione radiomobile. L’uomo, un 29enne nordafricano, alla vista dei militari occultava all’interno dei pantaloni qualcosa, destando sospetto negli operanti che si avvicinavano all’uomo. A questo punto il 29enne gettava via un involucro. Prontamente recuperato dai militari, conteneva sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di oltre 35 grammi. Ulteriori controlli permettevano di rinvenire in possesso dell’uomo la somma in denaro di 185 euro in banconote da vario taglio.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, nel pomeriggio del 23 maggio scorso, hanno denunciato alla Procura reggiana, il 29enne extracomunitario, domiciliato nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.