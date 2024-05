Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 28 maggio 2024

Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio temporalesco, sulla fascia appenninica e settore orientale. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad insistere sulla Romagna e sui rilievi , mentre sulle pianure settentrionali avremo nuvolosità variabile con schiarite. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni dalle ore serali.

Temperature minime in lieve aumento con valori tra 17 e 19 gradi; massime in diminuzione comprese tra 21 e 24 gradi. Venti deboli in prevalenza settentrionali con temporanei rinforzi nelle aree raggiunte dai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso in giornata. Mosso dalla tarda serata notte sulle aree costiere ferraresi.

(Arpae)