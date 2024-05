“Mariposa”, la mostra di Natasha Fragile e Mauro Milani

Mercoledì 29 maggio alle ore 18 inaugurazione e vernissage della mostra “Mariposa”, esposizione personale degli artisti Natasha Fragile e Mauro Milani. La mostra è curata da A.P.S. Space ed è ospitata fino all’8 giugno allo Spazio Culturale Madonna del Corso (visite solo su appuntamento).

Il progetto è realizzato nell’ambito del Bando Eventi del Comune di Maranello. Mauro Milani nasce a Bologna nel 1954. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, vive e lavora a Porto Cervo. Sue opere polimateriche fanno parte di collezioni private, centri culturali e spazi pubblici. Ha collaborato come scenografo per compagnie nazionali ed estere. Natasha Fragile (Natasha Vladimirovna Yalyisheva) è nata nel 1977 a Omsk, un capoluogo del distretto federale siberiano. Vive e lavora in Italia. Nella sua poetica convivono la fragilità e la resilienza intesa come abilità di far fronte al cambiamento e riadattarsi.