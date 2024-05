Infortunio agricolo a Casina: anziano muore schiacciato dal trattore

Infortunio agricolo mortale nel primo pomeriggio di oggi in un campo agricolo di Casina. Intorno alle 13:00, allertati dai sanitari del 118 sul posto con ambulanza ed elisoccorso, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un podere agricolo ubicato in località Moncasale, dove un 89enne di Casina è deceduto dopo essere stato travolto dal trattore.

Il mezzo agricolo, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri che stano operando congiuntamente ai colleghi della Medicina del lavoro, anche a causa del terreno fortemente scosceso ha preso velocità investendo l’anziano, che probabilmente era sceso e si trovava davanti al mezzo. La dinamica precisa dell’infortunio agricolo, è comunque ancora all’esatto vaglio.