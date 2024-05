Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna visita il Comando Provinciale di Modena

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita al Comando Provinciale di Modena, dove, dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale Col. t.ST Gianluca Capecci, ha incontrato gli Ufficiali ed i militari appartenenti ai Reparti alla sede (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo di Modena), i Comandanti ed il personale delle Compagnie di Carpi e Sassuolo nonché delle Tenenze di Vignola e Mirandola.

Il Comandante Provinciale, nel corso di un briefing di lavoro, ha illustrato all’Alto Ufficiale le principali attività operative in corso, nonché le più importanti tematiche relative alla gestione del personale e alla situazione delle infrastrutture della provincia, sedi dei Reparti della Guardia di Finanza. il Generale Maccani ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle dell’intera provincia nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, esortando i Finanzieri del Comando Provinciale di Modena a proseguire con il massimo impegno nell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione, alle frodi fiscali ed all’illecita percezione e gestione delle risorse pubbliche nonchè ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia sana, rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia fondamentale per assicurare la difesa degli interessi economico-finanziari del Paese, della Comunità Europea e della legalità in generale.

Nel corso della mattinata, inoltre, l’autorità Regionale ha salutato alcuni finanzieri in congedo, in rappresentanza delle sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti in provincia, elogiandoli per la disponibilità e l’attaccamento all’Istituzione e ringraziandoli per l’importante ruolo di custodi della memoria del Corpo, del quale quest’anno ricorre il 250° anniversario.

Il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha infine incontrato il Prefetto di Modena, Dottoressa Alessandra Camporota, ed il Procuratore della Repubblica di Modena, Dottor Luca Masini.