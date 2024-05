Almeno in 100 mila a Reggio Emilia per l’unica data italiana degli AC/DC

Ieri sera gli AC/DC hanno infiammato l’RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia per circa due ore, con un repertorio che è storia del Rock. Per l’unica data italiana della band si sono presentati in 100 mila: un sold out arrivato con mesi di anticipo rispetto all’esibizione.

Una “invasione” della RCF Arena che verrà ricordata come uno dei momenti più alti di questa estate di musica. Angus Young e Brian Johnson hanno dimostrato un’energia da adolescenti nell’unica tappa italiana del loro Tour.

Il tour dedicato a POWER UP, l’ultimo album in studio degli AC/DC che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo, vedrà Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitarra ritmica), Chris Chaney (basso) e Matt Laug (batteria) esibirsi in 21 show durante l’estate; oltre a Germania e Italia: in Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante. POWER UP è il primo tour in Europa dopo più di otto anni.