City Lab sassuolo: “Storie di vita nelle cure palliative”

In occasione della XXIII Giornata del Sollievo presso il comitato elettorale Mesini Sindaco, nuovo appuntamento intitolato “Storie di vita nelle cure palliative”, aperto alla cittadinanza. Lunedì 27 maggio, alle ore 18.30, si parlerà quindi di sollievo nel mondo delle cure palliative per i pazienti, care giver e operatori sanitari. Il dottor Paolo Vacondio (responsabile rete cure palliative per l’Ausl di Modena) e la dottoressa Annamaria Marzi (presidente dell’hospice Casa Madonna dell’Uliveto – Ausl RE) racconteranno la loro esperienza lavorativa e personale in questo campo. Insieme a loro presenti anche due candidati della lista civica City Lab, gli infermieri Annalisa Lasagni e Gabriele Bedini. Ingresso libero.

“Come riportiamo nel programma scritto insieme a tutta la coalizione a sostegno di Matteo Mesini – affermano Lasagni e Bedini – intendiamo supportare in modo significativo la realizzazione dell’Hospice distrettuale che nascerà a Fiorano e dell’Ospedale di Comunità di Maranello. L’ambito delle cure palliative interessa molti cittadini e la Giornata del Sollievo è un buon momento per ricordarcene. Un altro obiettivo che ci prefiggiamo è collaborare alla nascita della Casa della Comunità (nell’attuale sede del Distretto, ex Villa Fiorita), che non sarà soltanto la sede di servizi sanitari, ma il luogo dove si darà risposta a bisogni sanitari (e non solo) dei cittadini, attraverso l’integrazione dei servizi sociali del Comune, dei servizi sanitari dell’AUSL, delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. In ultimo ci sta molto a cuore anche il rafforzamento della rete socio-sanitaria del nostro territorio con un’attenzione particolare all’assistenza domiciliare.