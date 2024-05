Scandiano: sorpreso mentre cede sostanza stupefacente

Notato dai carabinieri in atteggiamento sospetto vicino un’autovettura regolarmente parcheggiata e con a bordo il conducente, lungo via Goti a Ventoso di Scandiano, alla vista della pattuglia effettuava un movimento repentino allungando il proprio braccio verso il conducente dell’auto. I militari si avvicinavano quindi per un controllo, identificando i due che venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico, il giovane a bordo deteneva circa 1 grammi di sostanza stupefacente, che consegnava spontaneamente, mentre il ragazzo che era fuori dall’auto spontaneamente consegnava ai militari una bustina di plastica trasparente, contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di oltre 3 grammi, rappresentando ai militari di detenere ulteriore sostanza stupefacente presso la sua abitazione. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriore mezzo grammo di hashish. E’ successo la sera del 21 maggio scorso intorno alle 22.30.

Con l’accusa di detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 22enne residente in un comune del comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.