La cardiologia reggiana protagonista al Congresso nazionale ANMCO

Dodici professionisti della cardiologia ospedaliera dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, diretta dal Dr. Alessandro Navazio, hanno partecipato, in qualità di relatori, al convegno nazionale della principale associazione di cardiologia, l’ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che si è svolto, come ogni anno, a Rimini, dal 16 al 18 maggio, con oltre 3.600 iscritti.

Si sono alternati nelle varie giornate del convegno i cardiologi reggiani Davide Bosi, Andrea Di Girolamo, Marco Ferretti, Elisa Guerri, Vincenzo Guiducci, Marianna Laurito, Francesco Manca, Francesca Mantovani, Alessandro Navazio, Francesco Piroli, Luigi Tarantini, Chiara Valenti.

Le relazioni dei cardiologi reggiani hanno trattato diversi temi, come la sindrome coronarica acuta, la cardio-oncologia, lo scompenso cardiaco, la cardiologia pediatrica, l’aritmologia, l’imaging cardiologico avanzato, le procedure di terapia interventistica.

Il Dr. Navazio, uno dei due Vicepresidenti ANMCO, oltre a partecipare a diverse sessioni, anche di carattere politico e organizzativo, ha presentato le esperienze reggiane e regionali di gestione in rete della malattia cardiovascolare per le urgenze cardiologiche e per la gestione del paziente cronico affetto da insufficienza cardiaca.

Nel corso delle sessioni relative agli studi promossi da ANMCO, la cardiologia ospedaliera reggiana ha ricevuto il diploma per essere stata tra le strutture che hanno arruolato il maggior numero di pazienti negli studi Bring up 3 Scompenso e Bring up Prevenzione, a cui partecipano almeno 300 strutture nazionali per ognuno dei due studi, risultando quindi tra i migliori arruolatori a livello nazionale.