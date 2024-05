A Soliera una domenica interamente dedicata ai giochi di una volta

Domenica 26 maggio il centro storico di Soliera si appresta a vivere un’intera giornata caratterizzata da laboratori, gare di scacchi, di abilità e di ingegno con protagonisti i giochi in legno. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli Sassi, via Nenni, via IV Novembre e la suggestiva piazzetta don Ugo Sitti si animeranno grazie a tutta una serie di piccoli eventi disseminati qua e là, in collaborazione con le attività commerciali locali e le associazioni solieresi.

A partire dalle 10 di mattina in piazza Sassi ci saranno i Wood Games, tavoli con giochi in legno per grandi sfide all’aria aperta, e due esibizioni all’aperto con le bolle giganti da parte di Yuri il bollaio, oltre a libere postazioni per sfide e rivincite a scacchi, a cura di Arci Soliera.

Piazzetta don Ugo Sitti sarà teatro di “Energia ludica”, una sorta di trottolandia con una super pista delle trottole, laboratori e costruzioni, un piccolo villaggio di bambù e altre sorprese. Stessa location dalle 11 alle 12 per il laboratorio di manga a cura del giovane fumettista bolognese Alex.

In via IV Novembre si potrà giocare alla Ruota della fortuna, a cura del social market Il Pane e le Rose.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, sempre in via IV Novembre, prenderà vita un mercatino giochi cambio-scambio, totalmente gratuito tra e per bambini, a cura dell’associazione Genitori delle scuole di Soliera.

Dalle 16 alle 17, in piazzetta don Ugo Sitti, si terrà un laboratorio di realizzazione di fiori di carta, a cura della Casa delle Culture di Modena, mentre alle 17 il Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 ospiterà i saggi della scuola di musica della Bruno Lugli Orchestra.

Alle 17, di nuovo gli spettacolini all’aperto con le bolle giganti di Yuri il bollaio.

Presenti tutto il giorno, con possibilità di pranzare, punti di ristorazione tra cui gli arrosticini e le patate fritte a cura del bar Roma, hot dog, patatine e pop corn a cura della Parrocchia di Soliera. E inoltre piatti e drink proposti da Cafè Amarcode e Il Merlo.

Tutte le iniziative della giornata, promossa dal Comune di Soliera da Sgp Grandi Eventi, sono a ingresso libero.