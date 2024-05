Reggio Emilia: i passanti lo vedono armeggiare con un coltello e allertano i carabinieri

È stato notato in Piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio Emilia, armeggiare con un coltello insieme ad altri amici. Il giovane, un 28enne, a seguito di segnalazione di alcuni passanti, è stato raggiunto e fermato dai carabinieri della sezione radiomobile, i quali lo hanno visto nell’esatto momento in cui tentava di occultare il coltello all’interno di uno zaino. Per questi motivi, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i militari hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il ragazzo.

È accaduto la sera del 18 maggio scorso, quando i militari della sezione Radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia, nello svolgimento di un servizio di controllo sul territorio, venivano allertati da alcuni cittadini che avevano notavano un uomo armeggiare con un coltello in piazza Martiri del 7 luglio. Giunti sul posto i carabinieri individuavano l’uomo sotto i portici del teatro Valli mentre cercava di occultare il coltello, di lunghezza complessiva pari a 27 cm di cui lama 14 cm, all’interno dello zaino di un suo amico.

Appurati i fatti, il 28enne veniva accompagnato in caserma e, ricondotta la detenzione illecita dell’arma bianca, al termine delle formalità di rito denunciato alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.