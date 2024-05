Rcf Arena: limitazioni al consumo di alcol e bevande in vetro e lattina per il concerto degli AC/DC

Per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità, in occasione del concerto degli AC/DC che si terrà a Reggio Emilia presso la Rcf Arena sabato 25 maggio, a partire dalle ore 18 di venerdì 24 maggio e fino alle ore 6 di domenica 26 maggio, nelle aree limitrofe all’Arena e all’interno della zona del concerto entreranno in vigore alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine. Le disposizioni hanno anche lo scopo di vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione. L’ordinanza sindacale prevede:

Divieto di vendita, di somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in via dell’Aeronautica e vie laterali, via Adua e vie laterali, via Vertoiba e vie laterali, via del Chionso e vie laterali, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e vie laterali, piazzale Marconi, ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno della RCF Arena e del boulevard nonche’ nelle aree individuate e gestite dal soggetto organizzatore e dal soggetto gestore della RCF Arena.

Divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti insistenti in via Dell’Aeronautica e vie laterali, via Adua e vie laterali, via Vertoiba e vie laterali, via del Chionso e vie laterali, via Agosti e vie laterali, via Montagnani Marelli e vie laterali, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi, – ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno della RCF Arena e del boulevard, nonche’ nelle aree individuate e gestite dal soggetto organizzatore e dal soggetto gestore della RCF Arena.

Divieto di collocazione e di qualsiasi forma di commercio e somministrazione sia aree pubbliche e sia su aree private (ad esempio automarket e bancarelle) ad eccezione degli operatori commerciali autorizzati nell’ambito della manifestazione in tutte le vie indicate e loro laterali: via Dell’Aeronautica e vie laterali, Via Adua e vie laterali, via Vertoiba e vie laterali, via del Chionso e vie laterali, via Agosti e vie laterali, Via Montagnani Marelli e vie laterali, Piazzale Europa e vie laterali, Piazzale Marconi.