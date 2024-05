Quando lo sport aiuta a vivere: la lezione di Beliaeva e Parmeggiani agli studenti dell’IIS Mandela

Dalla collaborazione fra la Scuola di Handbike della ASD Cooperatori Reggio Emilia e l’Istituto di Istruzione Superiore Nelson Mandela di Castelnovo ne Monti è scaturita una bellissima iniziativa che si è svolta ieri presso i locali del Centro Coni. Protagonisti sono stati gli studenti delle classi 2^G e 3^A che insieme ai docenti Antonio Laracca, Walter Leone e Nicola Di Tria hanno partecipato ad un interessante incontro con la campionessa di Handbike Natalia Beliaeva e con il suo meccanico Rino Parmeggiani.

Nell’occasione si sono incrociati due progetti, quello di “Sport per Tutti” dell’istituto scolastico e “Pedala in Sicurezza” della ASD Cooperatori. Il filo conduttore dello sport dei disabili ha favorito il dialogo in merito ad argomenti di attualità come il Giro d’Italia, il Tour de France, ma anche e soprattutto verso temi di vita quotidiana, su come affrontare difficoltà ed ostacoli, come saper accettare i cambiamenti, anche quelli meno piacevoli, quindi saper reagire e rialzarsi dopo una improvvisa caduta, eventualmente con l’aiuto della famiglia o più semplicemente di un amico. La storia di vita di Natalia Beliaeva, ex ballerina siberiana, che appena arrivata in Italia è stata vittima di un incidente stradale dal quale è uscita viva, ma tetraplegica, e la storia del meccanico Parmeggiani che dopo aver seguito per tanti anni i professionisti del ciclismo è diventato l’angelo custode di Natalia, hanno profondamente colpito gli studenti. Dopo il grave incidente, Natalia ha ritrovato nuova vita grazie allo sport, grazie alla ASD Cooperatori, grazie ad una bicicletta, in sella alla quale ha vinto gli ultimi 5 Giri d’Italia di Handbike e negli ultimi mesi anche i titoli italiani WH1 del ciclismo paralimpico in linea ed a cronometro. Parmeggiani, dopo aver seguito campioni del ciclismo in ben sette Giri d’Italia e tre Tour de France, ora, così come da cinque anni a questa parte, dedica il suo volontariato a perfezionare una tecnologica handbike modellata alla disabilità della Beliaeva ed assiste la campionessa tetraplegica in ogni gara alla quale lei prende parte. L’incontro con gli studenti dell’IIS Mandela, condotto da Franco Castagnetti, si è svolto in collaborazione con Polisportiva Quadrifoglio ed è stato arricchito da diversi contributi video del Giro Handbike, della Pista di Avviamento al Ciclismo di Reggio Emilia e della vita di Natalia. Terminate le ore di lezione, gli studenti hanno scattato la foto ricordo ed alcuni di loro hanno voluto continuare a dialogare con Natalia Beliaeva e Rino Parmeggiani condividendo la pausa pranzo in un locale di Castelnovo ne Monti.