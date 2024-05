Pomeriggio di festa per tutti i bimbi di Reggiana Nuoto

Pomeriggio di festa per Reggiana Nuoto sabato 18 maggio nella piscina di casa di via Melato. La festa di fine corsi 2024 ha visto più di 300 bambini tra i 3 e i 15 anni partecipare a numerose attività tra giochi in acqua e all’aperto.

Bimbi e genitori hanno potuto inoltre assistere all’esibizione di nuoto artistico che ha coinvolto tutte le ragazze, dalla scuola nuoto alle agoniste, e a un mini torneo dei ragazzi della pallanuoto.

I nostri piccoli corsisti si sono inoltre cimentati nelle loro prime gare di nuoto, un’ottima occasione per vedere i risultati di quanto imparato durante l’anno.

Il divertimento è proseguito nella zona esterna della piscina dove ad aspettare i bambini c’erano numerose attività e giochi creativi ideati dal nostro staff, tra cui la zona trucco del nuoto artistico che ha dato la possibilità a tutte le bimbe di sperimentare il trucco delle nostre sincronette.

Ottima occasione anche per provare le attività di pallanuoto e nuoto artistico e avvicinare i nostri iscritti a questi settori.

La giornata si è conclusa con una dolce merenda offerta a bimbi e genitori dal nostro sponsor “Pasticceria Izzo”.

“È sempre un grande piacere radunare in un pomeriggio di festa tutti i nostri bambini con giochi e dimostrazioni di quanto appreso durante l’anno, teniamo molto a questi momenti di aggregazione per i nostri associati -commenta il coordinatore di vasca Riccardo Sassi- Un grazie particolare va alle famiglie che si affidano a noi e a tutto il nostro staff tecnico senza il quale questi momenti non sarebbero possibili, senza dimenticare la pasticceria Izzo, nostro sponsor, che ha contribuito alla merenda con una fantastica torta”.