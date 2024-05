Parchi e giardini storici: un bando della Regione per proporli come bene culturale da conoscere, fruire e rispettare

Valorizzare i parchi e i giardini storici dell’Emilia-Romagna, per accogliere il pubblico e invitarlo a “vivere il verde” come bene culturale da conoscere, fruire e rispettare.

È l’obiettivo della terza edizione del bando regionale “Vivi il Verde – passeggiate patrimoniali: natura e cultura” che quest’anno si rivolge non solo a soggetti pubblici, ma anche a privati che propongano progetti di gestione e valorizzazione di parchi e giardini storici dichiarati di interesse culturale dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

A disposizione ci sono 50mila euro e le domande possono essere presentate online entro l’8 luglio 2024.

Il bando si rivolge quindi sia a Comuni, Unioni comunali, Province, Città metropolitana di Bologna, Università e altri soggetti pubblici che siano proprietari o abbiano in gestione parchi o giardini storici sul territorio regionale, sia a privati come associazioni e istituzioni sociali senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, che abbiano finalità di gestione e valorizzazione, o che propongano progetti con il coinvolgimento e la collaborazione dei proprietari dei parchi e giardini privati.

Della somma messa a disposizione dalla Regione per i progetti di valorizzazione, 30mila euro saranno destinati alla valorizzazione di giardini pubblici (con un massimo di 5mila euro per progetto), 20mila euro alla valorizzazione di giardini privati (con un massimo di 4mila euro per progetto). Chi presenta domanda ha l’obbligo di cofinanziare il progetto con risorse proprie o di altri soggetti pubblici o privati.

Agli interessati si richiede di organizzare e realizzare una o più passeggiate con apertura al pubblico o alle scuole, che consentano sia l’esplorazione del parco o del giardino sia approfondimenti culturali, storici, botanici, ambientali e architettonici sullo stesso. Possibile anche l’organizzazione di eventi sul posto, come spettacoli o performance legati alla storia e al racconto del parco e del giardino.

Le iniziative devono essere organizzate da settembre al 31 dicembre 2024. Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente online entro le ore 16 dell’8 luglio 2024.

Il bando, con tutti i dettagli e le modalità di invio della domanda, a questo link.