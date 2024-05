Marchio ‘green’ alle associazioni che svolgono azioni concrete per la sostenibilità ambientale

Simbolo della missione dell’Unione Comuni Appennino Bolognese verso un turismo sostenibile, il logo “Evento Green” si fa portavoce di messaggi che abbracciano la sostenibilità ambientale, parte integrante del percorso verso il potenziamento della Green Community, progetto che ha l’obiettivo di contenere l’uso eccessivo delle risorse naturali, promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia locale e ogni iniziativa utile alla valorizzazione e tutela del territorio.

Attraverso la Green Community, i Comuni dell’Unione dell’Appennino Bolognese si propongono di sviluppare una strategia di governance unitaria per promuovere un nuovo modello integrato di sviluppo sostenibile del territorio, combattere lo spopolamento dell’Appennino, creare infrastruttura sociale, attivare le risorse della comunità e superare le logiche di compensazione assistenziale.

Tra le azioni previste nel progetto, quella denominata “Attività di Promozione Turistica e Culturale” è focalizzata sullo sviluppo di specifiche campagne informative volte a sostenere la promozione del territorio e delle attività che verranno intraprese.

Gli eventi organizzati e/o patrocinati dall’Unione diventeranno quindi momenti di promozione e diffusione dei messaggi Green e della cultura della sostenibilità: riduzione dei rifiuti, promozione dei prodotti “a filiera corta”, riduzione dei consumi energetici e idrici prodotti da fonti non rinnovabili e coinvolgimento dei visitatori nell’attuazione delle “buone pratiche Green”.

Nell’ambito del miglioramento delle prestazioni ambientali, gli eventi che saranno ideati e pianificati in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, potranno essere ammessi all’uso del patrocinio “Green” identificato dal logo “Green Community dell’Appennino Bolognese – Evento Green”.

L’obiettivo è formulare una proposta completa ed efficace per promuovere un turismo sostenibile, capace di valorizzare l’attrattività dei luoghi turistici, di utilizzare i prodotti locali e di sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche per lo sviluppo della Green Community. Sono invitati a partecipare Associazioni del Terzo Settore e soggetti presenti sul territorio che condividano, rispettino e rendano concrete le azioni che sono riassunte in questa pagina: https://www.unioneappennino.bo.it/notizie/marchio-green-alle-associazioni-che-svolgono-azioni- concrete-per-la-sostenibilita-ambientale

Per informazioni: francesca.marchi@unioneappennino.bo.it