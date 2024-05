Fantapolitica ha selezionato Giulia Muià, 24 anni, candidata con “Attiva Fiorano”

Nel panorama della sinistra italiana c’è chi punta sui giovani, perché nessuno meglio dei

giovani vive, conosce, è nato e cresciuto nella realtà contemporanea e possiede gli

strumenti per capirla e cambiarla. “Fantapolitica!” è una piattaforma di supporto a

livello nazionale per candidati sotto i 30 anni nello spettro politico della sinistra. Lavora

per la costruzione di uno spazio politico pubblico, di partecipazione politica e di luoghi

decisionali più accessibili ed eterogenei, con un focus particolare sulle politiche di

parità di genere e giustizia sociale e ambientale.

Il simbolo di Fantapolitica è l’anguria: verde fuori e rossa dentro. La sua proposta di

formazione politica è il frutto di un lavoro radicato nella giustizia ambientale e nella

giustizia sociale, valori inscindibili e indispensabili per una sinistra all’altezza del nostro

tempo.

Dei giovani candidati supportati da “Fantapolitica!” alle amministrative di ottobre 2021,

giugno 2022, e maggio 2023, 16 siedono oggi nei consigli comunali delle loro città. Il team

di volontar* di Fantapolitica è composto oggi da 20 persone, anch’esse sotto i 30 anni.

Un successo inaspettato, a detta delle tre giovani ideatrici del progetto– Cristiana

Cerri Gambarelli, Sokaina Chroukate e Gabriella Sesti Osséo– che a tre anni dalla

fondazione di “Fantapolitica!” confermano che essere giovani candidati in Italia non è

facile, ma attraverso un lavoro collettivo di formazione, incoraggiamento e una presenza

costante che impedisca di sentirsi abbandonati, la partecipazione politica per i giovani

di sinistra in Italia non è utopia. “Fantapolitica!” continua a seguire il percorso dei

candidati anche dopo l’eventuale elezione: nessuno viene lasciato indietro, siamo una

comunità che lavora ogni giorno per riportare lo spazio pubblico al centro del dibattito

politico!

“Fantapolitica!” si propone in concomitanza con le amministrative di giugno 2024 come

piattaforma di supporto strategico e condivisione di strumenti per dialogare con la

cittadinanza, creare partecipazione, costruire legami fra cittadini che si riconoscono nei

valori della sinistra, una parte della società italiana che troppo a lungo ha esperito

solitudine, disintermediazione, perdita di rappresentanza politica. Alla sua quarta

stagione, il team ha individuato 17 nuovi candidati e candidate attraverso un meticoloso

scouting territoriale, in diverse liste (civiche e non), in 7 regioni (Campania, Umbria,

Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige). Questa comunità in

continua espansione di giovani attivi fuori e dentro le istituzioni è diventata la prima

rete italiana nazionale di giovani candidati o eletti nelle istituzioni locali. A Fiorano

Modenese, “Fantapolitica!” ha selezionato Giulia Muià, candidata con la lista “Attiva

Fiorano”.