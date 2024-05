Correggio: il 25 maggio festival Crossroads propone il concerto di Daniel García Trio

Un musicista spagnolo che sta aprendo al jazz nuovi orizzonti: è il pianista (e cantante) Daniel García, che si esibirà in concerto sabato 25 maggio alle ore 21 al Teatro Asioli di Correggio assieme a Reinier Elizarde “El Negrón” (contrabbasso) e Michael Olivera (batteria). In questa nuova data del festival itinerante Crossroads le musiche ispaniche confluiscono in quelle afroamericane, attraendo come in un vortice espressioni sonore classiche, moderniste ed esotiche.

Proveniente da studi di pianoforte classico, vincitore nel 2011 del Best Jazz Performance Award al Berklee College of Music di Boston, lo spagnolo Daniel García (nato a Salamanca nel 1983) ha trovato in Danilo Pérez un mentore che lo indirizzato verso l’approfondimento della musica del suo paese d’origine. Da quei suoi primi passi, García ha poi suonato anche con Arturo Sandoval, Greg Osby e Dhafer Youssef.

Ed eccoci quindi davanti a una delle più rilevanti figure della nuova generazione del jazz spagnolo, un musicista eclettico che sta plasmando con la sua personalità un avventuroso mix di jazz, flamenco, musica classica e cubana, rock, elettronica.

Nel suo disco Vía de la Plata (ACT, 2021) è proprio la palpabile matrice ispanica a riempire di significati e a dare una nuova anima al classico format del piano trio jazzistico. Per questa registrazione García, oltre ai due membri cubani del suo trio (Reinier Elizarde “El Negrón” e Michael Olivera), ha coinvolto grandi nomi del jazz e del flamenco come Ibrahim Maalouf, Anat Cohen e Gerardo Núñez.

La musica del trio di García chiede all’ascoltatore di liberarsi di qualunque preconcetto, di lasciarsi trasportare: il modo in cui applica l’improvvisazione sui materiali musicali spagnoli cancella tutte le linee di demarcazione stilistiche, producendo brani innocenti e sfrenati, poetici e provocatori.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite Teatro Asioli, Corso Cavour 9. – Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813. Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.