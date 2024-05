Bologna Estate 2024, gli appuntamenti della settimana dal 24 al 30 maggio

Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2024, segnaliamo alcune iniziative nella settimana dal 24 al 30 maggio. A questo link i dettagli:

https://www.bolognaestate.it/news-bolognaestate-2024/bologna-estate-consiglia-1-2024

fino al 9 luglio, Alle Popolarisisme si balla! Nel giardino appena rigenerato del comparto Acer delle Popolarissime, laboratori di danza gratuiti e per tutti sul nuovo playground del giardino tra i caseggiati. Tutti i mercoledì, dal 22 maggio sino al 19 giugno, si balla l’hip hop con Eka, e a partire dal 4 giugno fino al 9 luglio, tutti i martedì lezioni aperte di tango a cura di Olitango a cui segue un momento di convivialità dove la pista è aperta a tutti.

fino al 9 giugno, Mimmo Paladino nel palazzo del papa. La mostra, curata da Silvia Evangelisti in collaborazione con l’artista, presenta importanti opere, dipinti e sculture di grandi dimensioni, particolarmente significative della poetica dell’artista, a documentare la sua ricerca negli ultimi vent’anni. In esposizione dipinti e sculture di grandi dimensioni nella sede della Fondazione a Palazzo Boncompagni, via del Monte 8, luogo che esalta e celebra la poetica creativa di Mimmo Paladino.

dal 24 al 31 maggio, Performazioni 2024, One more step Beyond Borders. Tredicesima edizione del Festival internazionale di arti performative della compagnia Instabili vaganti: all’Oratorio San Filippo Neri ogni giorno workshop, masterclass, dimostrazioni di lavoro, performance, work in progress, spettacoli in site-specific e itineranti, per raccontare la complessità di un progetto internazionale come Beyond Borders, e per interrogarsi, allo stesso tempo, sul suo futuro, in sinergia con compagnie storiche del panorama italiano e nuove realtà della scena contemporanea, che lavoreranno a contatto con spazi naturali e storici del territorio della Città metropolitana. Si chiude il 31 maggio al Teatro Laura Betti di Casalecchio.

dal 24 al 26 maggio, Books | Bologna Art Books Festival. Festival del libro dedicato ai libri d’arte e d’artista. Dopo il successo della prima edizione, Danilo Montanari Editore , in collaborazione con MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna , presenta la seconda edizione di Books, il festival dedicato ai libri d’arte e d’artista, che avrà luogo nella sala delle Ciminiere del MAMbo.

24 maggio alle 20, Isabella Rossellini presenta Green Porn. Prima serata della rassegna Semi. Il Cinema alle Serre a cura di Kilowatt e MUBI Italia: otto appuntamenti da maggio a settembre alle Serre dei Giardini Margherita. Apre la rassegna l’ospite d’onore Isabella Rossellini che, in dialogo con la zoologa Mia Canestrini, presenterà in forma integrale Green Porn, la serie da lei ideata e diretta, che racconta con un tocco surreale le straordinarie abitudini sessuali di insetti e altre specie. Seguirà proiezione integrale di Green Porno e altri corti (Isabella Rossellini, USA, 2008-2013)

dal 25 maggio al 2 giugno, Komos Co., FemEnergy. Il tema di questa undicesima edizione è FemEnergy, intesa come energia femminile, e si propone di usare diverse forme di arte per contrastare la violenza e le discriminazioni di genere. Le artiste invitate provengono tutte dal mondo transfemminista queer e ci accompagneranno per quattro serate alla scoperta di varie forme d’arte: musica, danza, burlesque e scrittura.

il 25 e il 26 maggio, Diverdeinverde, la decima edizione di Diverdeinverde invita i bolognesi e i sempre più numerosi turisti che visitano la città a scoprire il verde privato più nascosto e segreto di Bologna, legato agli splendidi palazzi delle famiglie senatorie e patrizie ma anche all’edilizia popolare, con qualche puntata in alcuni luoghi della panoramica pedecollina e della periferica pianura.

25 maggio

alle 11, Un giovane cavaliere estremamente licenzioso. Nella sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio, il musicologo Piero Mioli legge Don Giovanni di Mozart. Incontro della rassegna Dentro l’opera 30, ciclo di incontri con il musicologo Piero Mioli per conoscere e apprezzare le opere liriche.

alle 18, Io foresto, al Centro Culturale Paleotto di via Paleotto 11, spettacolo di danza, parole e musica, per la rassegna La Campeggia FS _ Fare Spazio. Un racconto poetico e appassionato di due danzatori performer che si addentrano nel poco conosciuto mondo vegetale per dichiarare la necessità di restare e diffondere, un pensiero naturale, diverso, che parte dalla saggezza e dal comportamento del mondo vegetale, riconoscendogli grandi qualità: pazienza, determinazione, coraggio, diversità, adattabilità e soprattutto cooperazione. Spettacolo indicato a tutta la famiglia (bambini dai 4 anni).

alle 18, Un Gran Tour ‘tutto per loro’, Donne in viaggio nella Bologna dell’Ottocento, Gran Ballo dell’Unità d’Italia – 28^ edizione, in piazza Carducci, a cura di 8cento, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna e il Comitato di Bologna dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

alle 21, Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar. Per Suoni DiMondi, la rassegna di World Music curata da Estragon Club, a salire sul palco di piazza Lucio Dalla è la Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar (Italia). Musica balkanica e tanto divertimento con il virtuoso trombettista emiliano e la sua banda.

alle 21.30, Ooopopoiooo, musica surreale e dadaista. Concerto del duo formato da Valeria Sturba e Vincenzo Vasi, entrambi virtuosi e massimi esponenti italiani del theremin. La loro musica crea una miscela pop in cui convivono in armonia combinazioni stilistiche distanti tra loro: musica contemporanea, minimalismo, tarantelle techno, rap, musica popolare e filastrocche. Lo spettacolo fa parte di Equilibri Festival, festival internazionale di circo contemporaneo, nel parco Rodari a Casalecchio di Reno dal 16 al 26 maggio.

27 maggio, alle 19, Helena Janeczek presenta il suo libro Il tempo degli imprevisti (Guanda, 2024) in dialogo con Alessandra Sarchi e Andrea Tarabbia. Nell’ambito di Parole nel chiostro, in via Santa Margherita 12.

28 maggio, alle 21, alle Serre dei Giardini Margherita, Cinque cose con Maria Antonietta, nuova stagione di Cinque cose Con, il format ideato da Francesco Locane e giunto quest’anno all’ottava stagione. Primo appuntamento con la cantautrice Maria Antonietta che, intervistata da Francesco Locane, si racconta in modo inedito attraverso cinque cose che la rappresentano: un cocktail, un film, un libro, un disco e un oggetto personale.

29 maggio, alle 18.30, 101 cose da sapere sulla Certosa. I capolavori, i chiostri e le gallerie più affascinanti, gli artisti e i personaggi celebri. Una passeggiata notturna con Roberto Martorelli per scoprire le 101 cose che bisogna assolutamente conoscere del cimitero monumentale, ora Patrimonio dell’Umanità Unesco.

30 maggio

alle 21.30, Orchestra I nuovi musici, al Castello di San Martino in Soverzano (Castello dei Manzoli), apre la rassegna estiva Notti Magiche alle Ville e ai Castelli con l’Orchestra I nuovi musici diretta dal maestro Alberto Martelli.

alle 20, proiezione di: IBI, regia di Andrea Segre, Italia, 2017, durata 64 minuti. Ibi accetta di trasportare della droga dalla Nigeria all’Italia, per cercare di dare ai propri figli un futuro migliore. Ma non ce la fa. 3 anni di carcere, a Napoli. Una volta uscita, inizia a filmarsi: racconta sé stessa e l’Italia dove cerca di riavere dignità e speranza. Nell’ambito di Roadmap to Inclusion al Fuori Orsa DLF – Parco del Dopolavoro Ferroviario in via Sebastiano Serlio 25/2.