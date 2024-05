Bologna: autobus urta un ponteggio, nessun ferito

Paura ieri pomeriggio a Bologna in via San Felice, altezza civico 20. Poco prima delle 17:00, un autobus TPER in transito ha urtato un ponteggio allestito sulla facciata di un palazzo dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, quindi non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza dell’area e la Polizia locale per accertamenti.