Aperte le iscrizioni al nuovo urban game “Monzuno e il segreto della Costituzione”

Sono aperte le iscrizioni per “Monzuno e il segreto della Costituzione”, il gioco urbano che si terrà per le strade del Comune sabato 1 giugno.

Come ogni anno il 2 giugno è un’occasione di festa. Anche a Monzuno è tutto pronto per celebrare i risultati del referendum del 1946 e la carta costituzionale che ne è scaturita… O forse no! Un misterioso messaggio che arriva da Roma, e contiene i frammenti di una mappa fatta a pezzi e una lettera datata 2 giugno 1947 (proprio un anno dopo il voto), scompiglia i piani e apre un mistero che bisogna risolvere il prima possibile!

Monzuno e i suoi abitanti sono chiamati a una corsa contro il tempo per rimettere insieme i pezzi di un mistero che coinvolge luoghi, parole e anche l’enigmatico segretario del presidente Enrico De Nicola.

L’associazione PopHistory, insieme al comune di Monzuno e al Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto, propone il nuovo urban game Monzuno e il Segreto della Costituzione. Un percorso partecipativo e interattivo sui luoghi che richiamano i principi fondamentali della Costituzione e i momenti che hanno segnato il processo della sua elaborazione. I partecipanti, divisi in squadre, si muoveranno per Monzuno con l’aiuto di una mappa e di alcuni guardasigilli, preziosi aiuti per risolvere il segreto della Costituzione.

“Perché una caccia al tesoro a tema storico? – spiega l’Assessore alla Cultura di Monzuno Ermanno Pavesi – Perché anche attraverso il gioco si può imparare la storia. La nascita della nostra Repubblica risale ormai a più di settant’anni fa e nelle menti di tanti è un periodo lontano. È importante però ricordare che la nascita della Repubblica ci ha permesso di garantire diritti civili e pace a tutti i cittadini”.

Il ritrovo sarà alle ore 11:00 davanti al Comune di Monzuno, in Via Luigi Casaglia 4

Iscrizioni aperte fino al 30 maggio 2024 scrivendo a pophistory.ph@gmail.com