Un furto e un tentato furto nella notte a Gattatico. I carabinieri denunciano alla Procura reggiana due minori

Nell’arco di una stessa notte, agendo in concorso tra loro, prima hanno tentato di accedere in un bar e successivamente si sono introdotti nel Circolo Arci di Gattatico. Sono due minori di 17 anni che, la notte del 28 aprile scorso, in un primo momento hanno tentato di entrare nel “Bar della Piazza” di Gattatico, mediante forzatura di una finestra in alluminio. Non riuscendo nel loro intento, in quanto messi in fuga dall’allarme del locale, si sono spostati presso il circolo Arci di via della Valle e, mediante rottura della porta sul retro, si sono introdotti all’interno, impossessandosi della cassa di proprietà del circolo, contenente la somma di 250 euro circa, di alcune bottiglie di gin, e della somma di ulteriori 150 euro in contanti di proprietà del bar ubicato all’interno della struttura.

I proprietari dei due locali, dopo qualche ora constatavano le intrusioni furtive ed allertavano i carabinieri; successivamente si presentavano presso gli uffici della stazione di Gattatico per formalizzare le denunce. I militari davano avvio alle indagini, partendo dall’analisi delle telecamere di video sorveglianza poste sia presso uno dei locali commerciali, che lungo la strada. I meticolosi accertamenti, supportati dalle riprese video delle telecamere di videosorveglianza e da concordi dichiarazioni testimoniali di alcuni passanti, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti dei due minori. Per questi motivi, i carabinieri richiedevano alla Procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo l’emissione di un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti dei due minorenni, al fine di ricercare la refurtiva e gli indumenti indossati durante la commissione dell’azione delittuosa. L’autorità giudiziaria minorile ha emesso il decreto di perquisizione e il contestuale sequestro a carico dei due indagati.

Alle prime ore di questa mattina i militari, con il supporto dei colleghi in forza alle stazioni territorialmente competenti, hanno eseguito con esito positivo le perquisizioni nelle abitazioni dei due giovani. Sono stati infatti rinvenuti degli indumenti presumibilmente indossati dai ladri ripresi dalle telecamere durante i raid furtivi; indumenti che saranno posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile. Alla luce dei fatti e a seguito dell’attività investigativa svolta, i militari della stazione di Gattatico, hanno acquisito elementi circa la loro presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso. I Carabinieri riferivano quindi le risultanze alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna.