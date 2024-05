Muoviti Muoviti: per la 17^ edizione, nasce il progetto pilota ‘Muoviti Muoviti Kids’, che apre anche ai bambini di 4 anni

L’eccesso di peso in età infantile rappresenta, a livello mondiale, uno dei principali problemi di salute pubblica. In Italia, all’età di 8 anni, il 39% dei bambini è in sovrappeso (inclusa l’obesità) e il 17% è obeso. Se non adeguatamente curata in età pediatrica, l’obesità persiste nel 70-80% dei casi nell’età adulta, con aumento del rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche, tumorali e ripercussioni a livello psicologico e psichiatrico. Secondo diversi studi è anche in aumento la sedentarietà tra i giovani, anche a causa dell’utilizzo sempre più esteso di dispositivi elettronici, e in diminuzione la pratica sportiva.

Sul territorio, a contrastare sedentarietà e incentivare una cultura del benessere, della salute e della motricità c’è, da 17 anni, il Progetto Muoviti Muoviti, che nell’anno scolastico 2023/2024 si è ampliato con il progetto pilota Muoviti Muoviti Kids, specificatamente dedicato anche ai bambini di 4 anni frequentanti le scuole materne.

Complessivamente anche in questa edizione sono state 15 le scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia che, tra Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno partecipato, per un totale di 3.100 bambini coinvolti, dai 4 ai 9 anni.

Confermata anche l’attività in piscina, in accoglimento di un’esigenza avanzata da Soliera, e prosegue il progetto Muoviti Muoviti Special che, date e tante richieste ricevute dal corpo docenti, ha visto aumentare le ore dedicate, interessando oltre 120 ragazzi con disabilità.

Grande soddisfazione, dunque, per gli organizzatori, Centro Sportivo Italiano e UISP, che hanno dato vita all’iniziativa nel 2007/2008, in sinergia con la Consulta ‘Sport’ del Comune di Carpi, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico motoria, durante le ore di frequenza scolastica, tra i bambini dai 4 agli 9 anni delle scuole di Carpi, Soliera e Novi di Modena.

Come accennato, la grande novità di questa edizione è stata l’introduzione del progetto pilota: Muoviti Muoviti Kids, destinato ai bambini di 4 anni delle materne, per favorire un approccio sempre più precoce all’attività motoria, attraverso la supervisione di esperti qualificati, nell’ambito di un più ampia consapevolezza dei corretti stili di vita anche nelle giovani fasce d’età.

Con i 3100 bambini coinvolti, per un totale di 2000 ore di attività, il progetto ha raggiunto oltre 45.000 giovani, con un totale di 28.000 ore di attività svolte nell’arco dei suoi 17 anni di vita.

Numeri davvero significativi per una realtà che intende valorizzare il concetto di sport quale diritto per tutti, un bene che interessa salute, qualità della vita, educazione e socialità, e promuovere l’integrazione dei ragazzi con disabilità.

I 22 istruttori e i 2 coordinatori (Davide Pavesi e Luca Bracci) qualificati, che rendono possibile la realizzazione di Muoviti Muoviti hanno infatti proposto attività ludica attraverso giochi vari e percorsi misti agli alunni di 23 Scuole d’Infanzia e 15 Scuole Primarie, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell’integrazione (compresa quella dei bambini di origine straniera) e del disagio, sia esso fisico, psicologico o sociale.

Per quanto riguarda Muoviti Muoviti Special, i bambini coinvolti sono stati circa 120, accompagnati nelle attività dalla psicomotricista Elisabetta Romagnoli, coadiuvata da un aiutante dato l’aumentare dei partecipanti.

Confermato anche il progetto di acquaticità, con 4 lezioni svolte presso la piscina di Carpi, coinvolgendo le Scuole materne di Soliera.

La tradizionale Festa, che abitualmente rappresentava l’evento di chiusura, in questa edizione si è invece tenuta a inizio del progetto, lo scorso 7 ottobre, presso la Pista di Atletica, coinvolgendo 500 ragazzi, ai quali è stata regalata una t-shirt ricordo dell’evento, donata dai partner del progetto, e rappresentando una sorta di inaugurazione dell’anno scolastico, anche dal punto di vista sportivo.

La 17^ edizione è promossa dalla Consulta E del Comune di Carpi in collaborazione con l’Assessorato alle politiche scolastiche e con la partecipazione degli Assessorati allo Sport dei Comuni di Soliera e Novi di Modena, con il sostegno della Fondazione CR Carpi e il contributo del Centro Commerciale il Borgogioioso.

“Muoviti Muoviti – commentano i promotori – è ormai talmente noto e ritenuto prezioso dalle scuole che possiamo spingerci ad affermare che rappresenta una sorta di ‘brand’. Tutti lo vogliono, tutti lo chiedono, ed educatori, bambini e famiglie ne sono davvero entusiasti.

La forza del progetto, ci preme sottolinearlo con forza, non è soltanto nella sua capacità di arrivare a proporre attività ludico-motoria attraverso operatori professionali a migliaia di bambini, arrivando a colmare da 17 anni quello che altrimenti rappresenterebbe un vuoto, ma anche per il fatto che si tratta di un progetto estremamente duttile, in grado di adattarsi alle molteplici necessità che emergono con il mutare della struttura sociale o più semplicemente delle condizioni. Negli anni, infatti, abbiamo introdotto il filone dedicato ai ragazzi con disabilità, poi le attività di acquaticità, oltre ad aver modificato il raggio delle età coinvolte.

Insomma, tutto, dai numeri all’entusiasmo dei partecipanti, ci dice che ‘Muoviti Muoviti’ è un progetto per il quale il nostro territorio può andare davvero fiero, e che è pronto a diventare maggiorenne, dato che il prossimo anno scolastico festeggeremo i suoi 18 anni d’esistenza”.