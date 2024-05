Graziano Del Rio a Formigine giovedì 23 maggio in sostegno di Elisa Parenti

Graziano Del Rio, attualmente senatore e già ministro della Repubblica e sindaco di Reggio Emilia, sarà a Formigine giovedì 23 maggio per un incontro pubblico a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra Elisa Parenti.

Del Rio parteciperà all’evento dal titolo “Per non lasciare indietro nessuno”, dedicato in particolare al tema della difesa del diritto alla sanità universale e della struttura del SSN, anche con particolare riferimento alle politiche necessarie per creare comunità “della longevità” dove gli anziani possano trovare un ambiente sicuro e protettivo in cui vivere. L’incontro si terrà presso il club La Meridiana di Casinalbo a partire dalle 20.30.