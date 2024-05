Ducati si aggiudica il prestigioso premio “Best of the Best” del Red Dot Award con il Diavel V4

Il Ducati Diavel V4 è stato premiato “Best of the Best” nella categoria Product Design ai Red Dot Awards 2024. Questo riconoscimento, tra i più illustri a livello internazionale, celebra ogni anno le eccellenze nel mondo del design e conferma l’unicità e la riconoscibilità che caratterizzano le moto disegnate e realizzate a Borgo Panigale.

Fondato nel 1955, il Red Dot Award celebra le proposte più originali e meritevoli per stile e innovazione. Il premio viene conferito da una giuria di esperti di product design, communication design e design concepts, che quest’anno ha assegnato al Diavel V4 l’importante titolo di “Red Dot Award 2024: Best of the Best”, il riconoscimento più alto del concorso, riservato esclusivamente alle creazioni capaci di affermarsi come nuovi standard nel settore di riferimento .

Questo premio rappresenta l’ultimo di una serie di successi riconosciuti al design Ducati. Lo stesso premio è stato infatti ottenuto dalla 1199 Panigale nel 2013, dall’XDiavel nel 2016 e dal Diavel 1260 nel 2019, a dimostrazione di come una moto Ducati sia capace di unire i valori di Style, Sophistication e Performance in modo inconfondibile.

Con il suo stile ricercato e le linee muscolose ed eleganti, con masse visivamente concentrate sull’anteriore e una coda agile e snella, con dettagli di pregio come le pedane e la maniglia per il passeggero a scomparsa, il Diavel V4 si distingue come un’autentica icona di stile nel panorama del design motociclistico . Il motore V4 Granturismo è elemento distintivo tanto per lo stile quanto per le prestazioni di questa moto, la cui estetica audace è esaltata da elementi inconfondibili, come i gruppi ottici scenografici, l’imponente pneumatico posteriore da 240 mm di larghezza con cerchi in lega a cinque razze e il silenziatore a quattro uscite a vista.

A quasi due anni dalla sua presentazione, il Diavel V4 ha ottenuto riconoscimenti dalle più autorevoli istituzioni nel campo del design e dalla stampa internazionale. Tra i premi conferiti, spiccano il prestigioso Good Design® Award, il più antico riconoscimento mondiale nel settore del design e la Special Mention ai German Design Award 2024, assegnata dal German Design Council, ma anche il premio di “Moto più bella del Salone” a EICMA 2022.

La cerimonia di premiazione del Red Dot Award 2024 si terrà Il 24 giungo in Germania, presso l’Aalto Theather di Essen. I vincitori del premio saranno esposti nel museo del Red Dot a Zollverein, situato anch’esso a Essen e oggi parte del patrimonio dell’UNESCO.