Domenica 26 maggio a Vignola ‘Biciclettata Popolare’

La 44^ edizione della tradizionale Biciclettata popolare avrà luogo domenica 26 maggio, con partenza e arrivo all’ex Mercato Ortofrutticolo. Quest’anno si è anticipata la data per coinvolgere, in accordo con la Direzione Didattica di Vignola, le scuole primarie vignolesi, oltre alla partecipazione dei cittadini di tutte le età. Saranno infatti assegnati premi alle classi più numerose, offerti dalle cartolerie e librerie vignolesi, che non hanno fatto mancare il loro appoggio all’evento.

Dalle 8.00 e fino alla partenza della Biciclettata, che avverrà intorno alle 9.30, la Polizia Locale dell’Unione terre di Castelli allestirà sotto alla tettoia dell’ex Mercato una gimkana per tutti i bambini sul tema dell’educazione stradale. Il percorso della Biciclettata, adatto a grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici, si snoderà lungo le strade del comune di Vignola per una lunghezza totale di circa 15 km attraversando le “Basse”, per giungere nella zona artigianale, dove sarà posizionato un “ristoro volante”.

Al termine della manifestazione varrà offerto a tutti i partecipanti uno snack, consistente in un panino con affettati e una bottiglietta di acqua. Non mancherà la tradizionale lotteria, con in palio una splendida bicicletta, oltre a premi offerti dalle aziende collaboratrici e a tantissimi gadget per i più piccini. Sarà inoltre assegnato un trofeo al gruppo o al partecipante più originale. Per tutta la durata della manifestazione nell’area dell’ex Mercato sarà presente il “trucca bimbi”, a cura del “Pedale Vignolese” e sarà aperto lo spazio curato dalla “Banda della Trottola”. L’organizzazione e la gestione della Biciclettata è a cura delle società ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola – Settore Ciclismo e del Comitato Gemellaggi e Città Amiche, da anni partner consolidati, con la partecipazione inoltre delle associazioni Piccoli Passi e Banda della Trottola e il prezioso supporto della Polizia locale, degli Assistenti Civici e della Pubblica Assistenza di Vignola.

L’iscrizione, gratuita per tutti i bambini fino a 12 anni, al costo simbolico di tre euro per tutti gli altri partecipanti, sarà effettuata a partire dalle 8.30, nell’area dell’ex Mercato ortofrutticolo e ai primi 500 iscritti verrà consegnato un simpatico gadget.

L’Amministrazione Comunale di Vignola ringrazia per la collaborazione le associazioni organizzatrici, il Corpo della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, la Direzione Didattica di Vignola, gli Assistenti civici, la Pubblica Assistenza Vignola e i servizi comunali coinvolti nell’organizzazione della Biciclettata, oltre a tutte le aziende che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.