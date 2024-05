Castelnuovo, la Fiera entra nel vivo

Entra nel vivo la Fiera di Maggio, con nuovi incontri, musica live, gastronomia locale e le tante iniziative delle osterie.

Giovedì 23 maggio alle 18.30 in Sala delle Mura si parla delle nuove frontiere del fare impresa nel settore food, in un evento targato Lapam Confartigianato, allo stesso orario in via Turati l’associazione Onironautica organizza un’intervista al filosofo e autore Rick Dufer. Ampia la proposta delle Osterie, a partire dalla serata liscio con Maria Grazia Pasi e la sua orchestra in oratorio, Elvis, Chiodi e i Prescelti al Ghet un quel, Freelovers all’Aseop, la Taberna de las Primicias con Sonny Ve e SV Dance School a Le Primizie. In serata, concerto omaggio a Franco Battiato sul grande palco in piazza: gli Avanzi di Balera portano in scena alle 21.30 “Le voci del padrone”, spettacolo scritto e diretto da Francesca Mercury.

Dalla finale di X Factor a Castelnuovo Rangone: venerdì 24 maggio è il turno degli Stunt Pilots, power trio composto dal chitarrista e cantante Zo, dal bassista Moonet e dal batterista Farina, pronti a far scatenare il pubblico presente sotto il palco di via Roma con il loro mix di sonorità elettroniche/trap e rock (after show con Dj set Redmark & friends). Il “menù” musicale della giornata si completa con le performance degli Spending Review all’Osteria Circolo Arci, Stay fresco acoustic trio all’Osteria Aseop, WellOff al Ghet un quel e la VHS Band con Dj Nesh all’Osteria Le Primizie.