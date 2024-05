Castelnovo Monti: indicazioni per rinnovare la tessera elettorale, per chi l’avesse completata o smarrita

In virtù dell’avvicinarsi delle prossime scadenze elettorali, previste per l’8 e il 9 di giugno con le amministrative e le europee, si invitano i cittadini a verificare di essere in possesso della tessera elettorale per poter partecipare alla consultazione e che la stessa abbia ancora spazi disponibili per il bollo.

Per richiedere l’emissione di una nuova tessera elettorale o il duplicato della tessera smarrita, ci si può fin da ora rivolgere all’ufficio elettorale del comune presso l’Urp di Castelnovo Monti, sede di Piazza Gramsci 1, negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13; martedì dalle 14 alle 17).

Allo sportello occorre presentare un documento di identità e, in caso di tessera completata la tessera stessa; in caso di furto della tessera la denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza; in caso di smarrimento occorrerà firmare direttamente allo sportello la dichiarazione sostitutiva di smarrimento.

Se il cittadino ha cambiato residenza dovrà richiedere la nuova tessera elettorale restituendo all’Ufficio elettorale di Castelnovo la tessera emessa dal precedente Comune di residenza.

Al ritiro della nuova tessera elettorale può provvedere un unico componente maggiorenne della scheda di famiglia (stato di famiglia) anche per conto degli altri famigliari conviventi.