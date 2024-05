Maltempo: nel reggiano i danni maggiori dovuti agli allagamenti

Nel reggiano le chiamate per interventi dei Vigili del fuoco legati al maltempo sono iniziate alle 16:00 ed hanno riguardato prevalentemente alberi sulla sede stradale (a Reggio Emilia e a Quattro Castella) e danni per allagamenti come a Cadelbosco Sopra presso la scuola elementare di via Saccani; presso due abitazioni private di Novellara; il sottopasso di via Spaggiari e un vano ascensore a Reggio Emilia e otto abitazioni private tra Rolo e Sant’Ilario d’Enza. Comunque nessuna criticità particolare.

L’immagine, di questa mattina, si riferisce ad un ramo caduto su una autovettura parcheggiata, che oltretutto ostruiva l’accesso ad un condominio, in via Cervi 100 a Reggio Emilia.