Lutto al Comando modenese dei Vigili del fuoco, morto il Capo Reparto Marco Guerri

Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio 2024, il Comando di Modena dei Vigili del fuoco ha accusato una grave perdita tra le file del proprio personale.

Con grande tristezza i colleghi comunicano che è venuto a mancare presso la propria abitazione il Capo Reparto Marco Guerri per cause naturali che saranno oggetto di accertamenti da parte della medicina legale di Modena.

Guerri era nato a Pavullo nel Frignano il 26 luglio 1966; ha prestato servizio come Vigile Ausiliario nel luglio del 1987 ed è stato assunto come vigile del fuoco nel dicembre del 1991. E’ stato nominato Capo Squadra nel gennaio 2010 e successivamente Capo Reparto nel gennaio 2020.

Durante la brillante carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso anche in situazioni di importanti calamità nazionali ed ha ricevuto numerosi compiacimenti anche per meriti sportivi in qualità di componente della squadra di calcio regionale VF ed in gare di sci.

Il Capo Reparto Marco Guerri prestava servizio presso il Distaccamento di Vignola ed era specializzato in tecniche SAF, soccorso fluviale, soccorso neve e ghiaccio e nel 2021 è diventato istruttore SAF basico.

Sempre dedito all’impegno nel Corpo Nazionale, lascia un grande vuoto tra il personale del Comando di Modena che si stringe nel cordoglio della sua famiglia.