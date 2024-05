Allagamenti e alberi caduti: nel modenese un centinaio le richieste di intervento ai Vigili del fuoco

In riferimento al maltempo, il Comando dei Vigili del fuoco di Modena ha condotto dalle ore 18 di ieri ad ora circa 85 interventi, per la maggior parte prosciugamenti e qualcuno per pali e alberi caduti e dissesti statici, soprattutto nel comune di Savignano sul Panaro.

Attualmente sono in corso una decina di interventi e risultano ulteriori dieci richieste in attesa.

Si tratta prevalentemente di svuotamenti di autorimesse di condomini, alcune anche con un metro di acqua, che richiedono un tempo lungo di svolgimento nonostante l’impiego di pompe ad alta portata.

In supporto alle squadre di tutte le sedi del Comando, stanno operando quindici unità dai comandi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara.