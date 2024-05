E’ stato trasportato con elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna, ma non sarebbe in pericolo di vita un ragazzino di 12 anni che, questo pomeriggio intorno alle 16:30, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal balcone della sua abitazione a San Prospero. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri per chiarire cosa sia accaduto.