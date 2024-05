Rinnovato il CCNL Terziario: giovedì a Reggio Emilia seminario in Confcommercio

Giovedì 23 maggio alle ore 15.30, presso la sede Confcommercio in Viale Timavo 43 a Reggio Emilia, si terrà un seminario sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che rappresenta di gran lunga il contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato, riguardando oltre il 17% delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese.

Il seminario è aperto a tutte le imprese del settore interessate. Verranno illustrate le principali novità del CCNL in modo da consentire alle imprenditrici e gli imprenditori del terziario, della distribuzione e dei servizi di avvalersi degli strumenti e delle opportunità offerte dal contratto per gestire in modo ottimale i rapporti con le proprie collaboratrici e collaboratori.

Alessandro Grande, Direttore provinciale di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, aprirà i lavori e tirerà le conclusioni al termine degli interventi. Per la parte tecnica interverranno Anna Olivieri, Responsabile delle politiche del lavoro di Confcommercio Emilia Romagna, che illustrerà le principali novità dell’accordo, e Lara Marastoni, Consulente del lavoro e Responsabile provinciale settore paghe di Confcommercio Reggio Emilia, con approfondimenti e casi pratici. Il termine dei lavori è previsto alle 17.30.

«È un’iniziativa di taglio prettamente tecnico -spiega Alessandro Grande– con la quale vogliamo offrire alle aziende una panoramica il più possibile completa sui contenuti del contratto di riferimento per le imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi, che interessa circa tre milioni di dipendenti. È anche un modo per valorizzare ulteriormente la nostra funzione di rappresentanza di sistema».