Ermes e Bruna: arriva a Roma la storia di Modena e dell’eccellenza enogastronomica modenese

Martedì 21 maggio dalle 11.30, si terrà presso la Sala del Cenacolo alla Camera dei Deputati la presentazione del docufilm “Ciao Gabiàn” e del libro “Le ricette della Bruna. Ermes: una storia d’amore e trattoria” pubblicato da Artioli Editore 1899.

Saranno ospiti dell’On. Stefano Vaccari, promotore dell’evento, e sotto la conduzione della scrittrice e critica gastronomica Eleonora Cozzella, l’associazione “Il Tortellante”, Angelo Giovannini e Francesco Battaglia, autori del libro, Fabio Fasulo e Vincenzo Malara autori del docu-film, l’assessora al Turismo della città di Modena Ludovica Carla Ferrari, e lo chef stellato Massimo Bottura.

Bruna ed Ermes, loro sono i protagonisti di una storia tra famiglia e trattoria ormai diventata storia della città, simbolo di una modenesità bella, gioiosa, autentica. Sessant’anni di piatti, di allegria, di gioia regalata agli amici e ai clienti, con fatica e sacrificio, con tanto lavoro, ma anche sessant’anni, e più, di amore, di emozioni, di vita.

Sessant’anni di una cucina che si è guadagnata nel tempo premi e riconoscimenti.

“Esempio di modenesità e tradizione”, “Un simbolo identitario per tutti i modenesi e un luogo imperdibile per i visitatori”, “sincera riconoscenza per aver contribuito a mantenere viva negli anni una importante tradizione gastronomica”: così recitano alcune delle tante targhe presenti nel locale.

Significativa anche la partecipazione degli studenti dell’IPSSAR Ugo Tognazzi di Velletri che raccoglieranno simbolicamente i saperi della tradizione culinaria italiana e la visione rivoluzionaria e innovativa dello chef Massimo Bottura.