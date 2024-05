Crossroads festival: il Tingvall Trio venerdì 24 maggio all’Asioli di Correggio

Ha un organico internazionale, è di base in Germania ma è fortemente legato all’espressività del jazz scandinavo: è il Tingvall Trio, che si esibirà in concerto venerdì 24 maggio alle ore 21 al Teatro Asioli di Correggio (RE), per una nuova tappa del festival itinerante Crossroads. Fanno parte del trio Martin Tingvall (pianoforte), Omar Rodriguez Calvo (contrabbasso) e Jürgen Spiegel (batteria).

Cosa succede quando l’arte della ballad incontra le cullanti melodie scandinave? Chiedetelo al Tingvall Trio: con loro, il senso della cantabilità melodica non è più un tabù e la musica improvvisata torna a fluire al seguito di temi ispirati e perfettamente delineati. Poi c’è tutto l’armamentario emozionale del jazz scandinavo, dalle sonorità terse alle pause che affondano come scandagli nel tessuto musicale. Ma a questo punto, il trio del pianista svedese Martin Tingvall tira fuori la sua originalità, che lo distingue nel panorama del jazz nordeuropeo e che scaturisce dall’apporto del bassista Omar Rodriguez Calvo e del batterista Jürgen Spiegel. Cubano il primo, tedesco il secondo: le influenze sonore del trio si allargano così ben oltre la ‘regola’ del jazz nordico, si appropriano di colori più intensi, abbracciano architetture provenienti dal pianismo classico e ritmi che passano dallo swing al rock.

Il Tingvall Trio, di base ad Amburgo, ha saputo consolidarsi come una vera unità stabile dal 2003: nel 2023 ha celebrato i vent’anni di attività senza cambiamenti nella line up con la pubblicazione di Birds, il nono album della formazione. Dedicato alla musicalità della natura, “Birds” avrà la sua prima concertistica assoluta italiana a Correggio per il festival Crossroads.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it