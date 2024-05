Bologna in Champions League: in città anche i bus Tper si vestono di rossoblù

Nella settimana che culminerà mercoledì sera con i festeggiamenti per la qualificazione in Champions League del Bologna F.C. 1909, con il corteo di calciatori e tifosi lungo le strade cittadine, da oggi anche Tper espone i colori rossoblù.

Le bandierine resteranno sui bus urbani di linea per alcuni giorni: un modo per celebrare i campioni di oggi, che hanno riportato Bologna sul palcoscenico calcistico più prestigioso d’Europa, ma anche per ricordare quelli di ieri, che 60 anni fa vinsero lo storico scudetto del ’64.