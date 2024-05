Nuovi appuntamenti per il BLA a Fiorano Modenese

Martedì 21 maggio alle 18,30 è in programma “Accetta un consiglio!”, il viaggio partecipato fra le novità editoriali curato dall’esperta di libri Alice Torreggiani, nell’ambito de “Il Maggio dei libri 2024”.

L’incontro gratuito e aperto a tutti suggerisce tante proposte di lettura da portare con sé in valigia o da mettere sul comodino.

Non manca poi un appuntamento per i più piccoli, dai 4 agli 8 anni, c’è il laboratorio gratuito targato “C’era una volta un che? Narrazioni d’autore al BLA”: sabato 25 maggio alle ore 11 con “Figure parlanti”, curato da Marco Bertarini, contastorie esperto di laboratori teatrali per l’infanzia. Come per l’appuntamento del 21 maggio, l’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Gratuita, ma con prenotazione obbligatoria è invece l’iniziativa di venerdì 31 maggio alle ore 19: “Bollicine di parole, degustazione di storie in biblioteca”. Un’occasione nell’ambito de “Il Maggio dei libri 2024” a cura del BLA, con la collaborazione di ACAT Sassuolo (Associazione Club Alcolisti in Trattamento).

È possibile partecipare e godersi la serata di ascolto, oppure scegliere un libro da condividere con gli altri, selezionando uno o più passaggi (per una lunghezza massima di una pagina) da leggere ad alta voce.

Nel corso della serata ci saranno “intermezzi letterari” in cui leggere i brani selezionati e ascoltare quelli degli altri partecipanti, accompagnati dal libero fluire delle parole, dal chiacchiericcio degli amici in sottofondo e da un cocktail analcolico tra le mani.

Per l’appuntamento di venerdì 31 maggio è richiesta la prenotazione scrivendo a biblioteca@fiorano.it oppure chiamando al numero 0536 833403.

Aggiornamenti e dettagli sulle iniziative sono consultabili anche sulla pagina Facebook e Instagram del Bla, biblioteca ludoteca e archivio di Fiorano Modenese.