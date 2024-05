Lunedì al Teatro Dehon di Bologna uno spettacolo delle scuole Don Milani

Lunedì 20 maggio al Teatro Dehon via Libia 59 Bologna, ore 21.00 la classe 5 C della Scuola Primaria Don Milani nell’ambito della 18^ edizione della rassegna “Diverse abilità in sena” promossa dall’associazione Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris presenta lo spettacolo SIAMO SALITI FINO AL MARE coordinamento di Mara Vapori nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani.

Ingresso ad offerta libera a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

I bambini della scuola Don Milani, grazie alla insegnante Anna Maria Catalano e all’attrice e regista Mara Vapori da venti anni (quanti ne festeggia quest’anno la Casa dei Risvelgi Luca De Nigris) promuovono spettacoli con i bambini a favore dell’associazione Gli amici di Luca.

«Quest’anno è particolarmente significativo – dice Fulvio De Nigris curatore della rassegna – che proprio la scuola Don Milani così attenta all’uso del teatro presenti uno spettacolo proprio dedicata a questa grande figura che promuoveva l’inclusione e la parità culturale e la sperimentazione».

Dalle note di regia sullo spettacolo:

«C’è un mare a Barbiana, come non se ne vede altrove. Costruito da piccole mani che cercavano di immaginarselo

A guardarlo con gli occhi che si hanno ora, fa un po’ tenerezza: neanche una piscina, eppure è stata una delle tante sfide vinte da chi voleva che i propri ragazzi conoscessero quanto possibile… ed anche buona parte dell’impossibile.

Portare il mare in montagna è un sogno, un’utopia. Eppure nella condivisione, questa utopia diventa realtà.

Qual è la nostra piscina, il nostro oceano montanaro in questo mondo?

Spettacolo “su” Don Milani, o almeno su alcuni suoi pensieri, sull’effetto che hanno fatto ai bambini, su come ce li siamo spiegati, sul nostro viaggio a Barbiana… E come dice uno dei nostri giovanissimi attori “una gran confusione, insomma”!».

Per informazioni:

Gli amici di Luca odv tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it– www.amicidiluca.it

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – tel. 051 342934 – ufficiostampa@teatrodehon.it – www.teatrodehon.it